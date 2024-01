Kevin Levy dans Cocu Royale Factory Versailles, vendredi 10 mai 2024.

Kevin Levy dans Cocu Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation.

A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux. Dès 12 ans. 10 et 11 mai Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant 25 ans)

Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch, stand-up, danse, musique et impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc… Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.

La chance du cocu.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon 78000 Versailles