Une fantaisie lyrique Lundi 13 mai 2024, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

« Sous le dôme épais, où le blanc jasmin à la rose s’assemble, sur la rive en fleurs, riant au matin, viens descendons ensemble… » Léo Delibes, Lakmé, duo des fleurs De Orphée de Gluck aux Dialogues des Carmélites de Poulenc, en passant par Manon de Massenet, Lakmé de Delibes ou Carmen de Bizet : les élèves des cycles supérieurs de chant lyrique, appuyés par les interventions des invités Charlotte Bonneu, pianiste cheffe de chant, et Arnaud Guillou, chanteur et metteur en scène, convient à une épopée originale et créative.

Une découverte des plus grands chefs-d’œuvres du répertoire de l’opéra français… avec humour et émotion.

Coordination : Laura Holm

Avec la complicité de Charlotte Bonneu, cheffe de chant et Arnaud Guillou, travail théâtral.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

2024-05-13T19:00:00+02:00 – 2024-05-13T20:30:00+02:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet