La fête des familles Salle Marcelle Tassencourt Versailles

La fête des familles Venez célébrer la Fête des Familles Samedi 11 mai, 15h30 Salle Marcelle Tassencourt Sur inscription.

Plongez au cœur d’une journée de bonheur, de partage et de convivialité lors de la Fête des Familles 2024.

Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable où familles, amis se réunissent pour des activités ludiques, des animations enjouées et des moments de complicité.

Ne manquez pas cet événement unique où l’amour familial est célébré sous toutes ses formes !

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-fete-des-familles »}, {« type »: « email », « value »: « actesvingtneuf@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781409815 »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.