Atelier semis & repiquage Médiathèque Jean Jaurès, 8 février 2023, Nevers. Atelier semis & repiquage Mercredi 8 février, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès

Entrée Libre, Gratuit

Apportez votre contenant et un peu de terre ! handicap moteur mi Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Le service Espaces Verts et la Médiathèque Jean Jaurès s’associent pour vous proposer un atelier de semis et de repiquage de plants toutes les 30 minutes de 14h à 16h30.

Apportez votre contenant et un peu de terre et venez profiter des conseils de professionnels !

2023-02-08T14:00:00+01:00

2023-02-08T16:30:00+01:00 @villedenevers

