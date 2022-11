Atelier d’écriture Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Atelier d’écriture Médiathèque, 10 décembre 2022, Arles. Atelier d’écriture Samedi 10 décembre, 10h30 Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier d’écriture animé par Laurence Vilaine Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Venez découvrir ou vivre les joies de l’écriture avec Laurence Vilaine, auteure, entre autre, du très beau roman « La Géante ». Ouvert à tous, que vous écriviez déjà ou pas… Samedis 3, 10 et 17 décembre, de 10h30 à 12h30 et 14h-16h30 (même groupe toute la journée. Pour ceux qui le souhaitent et qui amèneront leur repas, ce dernier pourra être partagé sur place). Sur inscription à l’accueil de la médiathèque ou au 04 90 49 39 39

