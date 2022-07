Match de Foot Nîmes/Bastia Mallemort Mallemort Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mallemort

Match de Foot Nîmes/Bastia Mallemort, 16 juillet 2022, Mallemort. Match de Foot Nîmes/Bastia

Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort Stade d’Honneur Mallemort Bouches-du-Rhône Stade d’Honneur Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort

2022-07-16 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-16

Stade d’Honneur Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort

Mallemort

Bouches-du-Rhône Mallemort accueille le match amical Nîmes/Bastia. Ces deux équipes évoluent en Ligue 2 BKT, qui correspond à la deuxième division du championnat de football professionnel en France. Match de foot Nîmes/Bastia Mallemort accueille le match amical Nîmes/Bastia. Ces deux équipes évoluent en Ligue 2 BKT, qui correspond à la deuxième division du championnat de football professionnel en France. Stade d’Honneur Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort Mallemort

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Mallemort Autres Lieu Mallemort Adresse Mallemort Bouches-du-Rhône Stade d'Honneur Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort Ville Mallemort lieuville Stade d'Honneur Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort Mallemort Departement Bouches-du-Rhône

Mallemort Mallemort Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mallemort/

Match de Foot Nîmes/Bastia Mallemort 2022-07-16 was last modified: by Match de Foot Nîmes/Bastia Mallemort Mallemort 16 juillet 2022 Av. Charles de Gaulle, 13370 Mallemort Stade d'Honneur Mallemort Bouches-du-Rhône

Mallemort Bouches-du-Rhône