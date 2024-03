Mascarade Larrau, dimanche 7 avril 2024.

Mascarade Larrau Pyrénées-Atlantiques

Aujourd’hui, les jeunes de Pagolle présenteront leur mascarade à Larrau.

Rendez-vous dès le matin pour les barricades. En guise d’accueil, une barricade symbolique les attend, qu’ils vont franchir en dansant et en chantant, pour gagner le droit de boire et de manger. Barricades, danses, chants, nourriture et boissons se succèderont tout au long de la matinée, d’un quartier à l’autre. La représentation de la mascarade se déroulera l’après-midi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Place

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Mascarade Larrau a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque