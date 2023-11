Exposition : Zigor « les pentes » 6 Quai de Lesseps Bayonne, 3 mai 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Kepa Akixo, Zigor, est né en 1948, à Aretxabaleta en Guipuzcoa. Au début des années 1970, il s’installe en Labourd, découvre la poésie et publie ses premiers cahiers poétiques. Jusqu’en 1982, il parcourt le monde comme reporter photographe pour les grands news magazines et l’agence Capa Press. C’est en 1983, lorsqu’il découvre le travail de Remigio Mendiburu en le regardant travailler dans son atelier de Hondarribia, qu’il décide de s’adonner totalement à la

sculpture. Il installe alors son atelier à Biarritz où il vit et travaille. Sculpteur, photographe, peintre et poète, Zigor donne à ressentir le monde dans sa puissance archaïque et universelle.

Son œuvre est porteuse d’une dimension spirituelle qu’il juge fondamentale..

2024-05-03 fin : 2024-06-16 18:30:00. .

6 Quai de Lesseps DIDAM

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Kepa Akixo, Zigor, was born in 1948 in Aretxabaleta, Guipuzcoa. In the early 1970s, he moved to Labourd, discovered poetry and published his first poetic notebooks. Until 1982, he travelled the world as a photojournalist for major news magazines and the Capa Press agency. It was in 1983, when he discovered the work of Remigio Mendiburu while watching him at work in his Hondarribia studio, that he decided to devote himself entirely to sculpture

sculpture. He then set up his studio in Biarritz, where he now lives and works. Sculptor, photographer, painter and poet, Zigor makes us feel the world in its archaic and universal power.

His work carries a spiritual dimension that he considers fundamental.

Kepa Akixo, Zigor, nació en 1948 en Aretxabaleta, Guipúzcoa. A principios de los años 70, se trasladó a Labourd, descubrió la poesía y publicó sus primeros cuadernos poéticos. Hasta 1982, recorrió el mundo como fotoperiodista para importantes revistas de información y para la agencia Capa Press. Fue en 1983, cuando descubrió la obra de Remigio Mendiburu al verle trabajar en su estudio de Hondarribia, cuando decidió dedicarse por completo a la escultura

escultura. Entonces instaló su estudio en Biarritz, donde vive y trabaja. Escultor, fotógrafo, pintor y poeta, Zigor nos hace sentir el mundo en toda su fuerza arcaica y universal.

Su obra conlleva una dimensión espiritual que él considera fundamental.

Kepa Akixo, Zigor, wurde 1948 in Aretxabaleta in Guipuzcoa geboren. Anfang der 1970er Jahre zog er nach Labourd, entdeckte die Poesie und veröffentlichte seine ersten poetischen Hefte. Bis 1982 reiste er als Fotoreporter für große Nachrichtenmagazine und die Agentur Capa Press um die Welt. Als er 1983 Remigio Mendiburu in seinem Atelier in Hondarribia bei der Arbeit zusah, entschied er sich, sich ganz der Bildhauerei zu widmen

bildhauerei zu widmen. Er richtete sein Atelier in Biarritz ein, wo er lebt und arbeitet. Zigor ist Bildhauer, Fotograf, Maler und Dichter, der die Welt in ihrer archaischen und universellen Kraft erfahrbar macht.

Sein Werk ist von einer spirituellen Dimension geprägt, die er für grundlegend hält.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bayonne