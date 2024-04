Eka Exposition « Tropiques » Danser sous la plume Pau, jeudi 2 mai 2024.

Eka Exposition « Tropiques » Danser sous la plume Pau Pyrénées-Atlantiques

La librairie et salon de thé, Danser sous la plume, vous invite au voyage et à découvrir les peintures de l’artiste EKA, à l’occasion de l’exposition « Tropiques ».

Par ses portraits et son univers coloré, EKA propose une vision à la fois chaleureuse et mélancolique des tropiques. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-31

Danser sous la plume 2 Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@tourismepau.fr

L’événement Eka Exposition « Tropiques » Pau a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Pau