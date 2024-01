Exposition photographique Fleurs du Portalet Place de l’hôtel de ville Arudy, vendredi 3 mai 2024.

Exposition photographique Fleurs du Portalet Place de l’hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

Lieu de passage, de rencontre de différents micro climats (atlantique, continental et méditerranéen), où les vents voire certains animaux transportent des graines, le secteur du col du Pourtalet est connu par les botanistes comme abritant une richesse botanique exceptionnelle. S’y côtoient en effet des espèces endémiques de la montagne, mais également des espèces d’origine plus lointaine qui se sont implantées là et adaptées à ce climat montagnard.

Exposition organisée par la Mairie d’Arudy en collaboration avec l’association l’Œil du Neez.

Place de l’hôtel de ville Médiathèque

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-31



