Exposition temporaire l’Harmonie de Salies fête ses 150 ans ! Salle de la Mude Salies-de-Béarn, mercredi 1 mai 2024.

Exposition temporaire l’Harmonie de Salies fête ses 150 ans ! Salle de la Mude Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

L’Harmonie de Salies et les Amis du Vieux Salies présentent une exposition sur les 150 ans de l’Harmonie. Créée en 1873, cette association musicale anime encore joyeusement les places de la petite cité du sel. A l’origine exclusivement masculine, la quarantaine de passionnés de musique et de bonne ambiance, tant féminin que masculin, jeunes et moins jeunes, se retrouvent pour jouer tous les instruments cordes, instruments à vent, percussion. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-06-15

Salle de la Mude 15 rue des puits salants

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

