Le Challenge d’Ossau Avenue de la Gare Laruns, 1 mai 2024, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Le Challenge d’Ossau regroupe 5 épreuves trail dur l’ensemble de la vallée de Mai à Septembre.

Le dimanche 1 mai : Le Trail du Benou

Le dimanche 28 mai : Lo Petit Aussales

Le dimache 25 juin : L’Ossaloise

Le dimanche 27 août : L’Aubisque

Le samedi 2 septembre : Le Tour de l’Ossau

Venez vous mesurer à la Vallée d’Ossau !.

2024-05-01 fin : 2024-08-31 . EUR.

Avenue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Challenge d’Ossau brings together 5 trail events across the valley from May to September.

Sunday May 1: Le Trail du Benou

Sunday May 28: Lo Petit Aussales

Sunday, June 25: L’Ossaloise

Sunday, August 27: L’Aubisque

Saturday, September 2: Le Tour de l’Ossau

Come and measure yourself against the Ossau Valley!

El Challenge d’Ossau reúne 5 pruebas de trail a través del valle de mayo a septiembre.

Domingo 1 de mayo: Trail du Benou

Domingo 28 de mayo: Lo Petit Aussales

Domingo 25 de junio: L’Ossaloise

Domingo 27 de agosto: L’Aubisque

Sábado 2 de septiembre: Le Tour de l’Ossau

¡Venga a medirse con el Valle de Ossau!

Die Challenge d’Ossau umfasst 5 Trailrunning-Events, die von Mai bis September im ganzen Tal stattfinden.

Sonntag, den 1. Mai: Trail du Benou

Sonntag, den 28. Mai: Lo Petit Aussales

Sonntag, 25. Juni: L’Ossaloise

Sonntag, den 27. August: L’Aubisque

Samstag, den 2. September: Die Tour de l’Ossau

Messen Sie sich im Vallée d’Ossau!

