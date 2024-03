Exposition Les champions d’Orthez Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, vendredi 10 mai 2024.

Le passage de la flamme olympique le lundi 20 mai 2024 donne l’occasion de plonger dans l’histoire du sport à Orthez.

L’olympisme a toute sa place dans la cité. Orthez a déjà connu le passage de la flamme en 1968 et elle compte plusieurs compétiteurs olympiques parmi ses concitoyens.

Le sport occupe une place importante à Orthez comme en témoignent les nombreux sports pratiqués et les noms reconnus dans diverses disciplines sportives.

Des collectes de témoignages et des photos anciennes et récentes mettent ici en lumière la face sportive de la ville qui s'écrit toujours au présent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-06-15

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

