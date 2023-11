Salon des Sites Remarquables du Goût Martel, 29 mars 2024, Martel.

Martel,Lot

A Martel, ainsi que dans les villages proches, durant tout un week-end, aura lieu le Salon des Sites Remarquables du Goût.

Martel fait partie des Sites Remarquables du Goût depuis plusieurs années, un label de qualité qui doit perdurer. :

Tout le monde passe à table !

Gourmets, gourmands ou gastronomes, ceci est pour vous : le premier salon des Sites Remarquables du Goût de Martel voit le jour, soyez-en !

La fine fleur de la gastronomie vous attend :

Des producteurs passionnés vont venir de toute la France vous présenter leurs produits d’exception : huitre de Cancale, fromage de Comté, vins de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, pruneaux d’Agen, Saint Nectaire, truffes de Lalbenque, safran de Cajarc et bien sûr……la noix de Martel)

Attendez- vous à un délicieux événement.

Des chefs étoilés des bonnes tables du Lot concocteront des démonstrations culinaires, vous vous délecterez d’expositions, de conférences, de visites, de contes, et autres animations ludiques et gastronomiques pour petits et grands à travers les rues de Martel. Thierry Marx vous connaissez ? Il sera de la recette !

Réservations : clôture des réservations en ligne jeudi 14 avril au soir. Achat des tickets directement sur place à partir du vendredi 15 Avril 14h à l’accueil du festival (devant la Mairie de Martel)..

2024-03-29 fin : 2024-03-31 . EUR.

Martel 46600 Lot Occitanie



The Salon des Sites Remarquables du Goût will be held over the weekend in Martel and nearby villages.

Martel has been one of the Sites Remarquables du Goût for several years, a quality label that should be maintained. :

Everyone to the table!

Gourmets, gourmands or gastronomes, this is for you: the first Salon des Sites Remarquables du Goût de Martel is coming to life, be part of it!

The finest in gastronomy awaits you:

Passionate producers from all over France will be on hand to present their exceptional products: Cancale oysters, Comté cheese, Bordeaux, Burgundy and Champagne wines, Agen prunes, Saint Nectaire, Lalbenque truffles, Cajarc saffron and of course? the noix de Martel.)

Expect a delicious event.

Star chefs from the Lot will be cooking up culinary demonstrations, and you’ll enjoy exhibitions, lectures, tours, storytelling and other fun and gastronomic activities for young and old in the streets of Martel. Ever heard of Thierry Marx? He’ll be part of the recipe!

Reservations: online reservations close Thursday evening, April 14. Tickets can be purchased on site from Friday April 15, 2pm, at the festival reception (in front of Martel town hall).

Martel y los pueblos de los alrededores acogen este fin de semana el Salon des Sites Remarquables du Goût.

Martel forma parte desde hace varios años de los « Sites Remarquables du Goût », un sello de calidad que conviene mantener. :

¡Es hora de comer!

Gourmets, sibaritas y gastrónomos, esto es para vosotros: el primer Salon des Sites Remarquables du Goût de Martel cobra vida, ¡formad parte de él!

Lo mejor de la gastronomía le espera:

Productores apasionados vendrán de toda Francia para presentar sus productos excepcionales: ostras de Cancale, queso de Comté, vinos de Burdeos, Borgoña y Champaña, ciruelas pasas de Agen, Saint Nectaire, trufas de Lalbenque, azafrán de Cajarc y, por supuesto… la nuez de Martel)

Será un acontecimiento delicioso.

Cocineros estrella del Lot harán demostraciones culinarias, y podrá disfrutar de exposiciones, charlas, visitas guiadas, cuentacuentos y otras actividades lúdicas y gastronómicas para grandes y pequeños en las calles de Martel. ¿Ha oído hablar de Thierry Marx? ¡Él formará parte de la receta!

Reservas: las reservas en línea se cierran el jueves 14 de abril por la tarde. Las entradas podrán adquirirse in situ a partir del viernes 15 de abril a las 14.00 h en la recepción del festival (frente al Ayuntamiento de Martel).

In Martel und den umliegenden Dörfern findet ein ganzes Wochenende lang die Messe der « Sites Remarquables du Goût » (Bemerkenswerte Orte des Geschmacks) statt.

Martel gehört seit mehreren Jahren zu den « Sites Remarquables du Goût », einem Qualitätssiegel, das auch in Zukunft Bestand haben soll. :

Alle gehen zu Tisch!

Gourmets, Feinschmecker oder Gastronomen, das ist für Sie: Die erste Messe der Sites Remarquables du Goût in Martel erblickt das Licht der Welt, seien Sie dabei!

Die Crème de la Crème der Gastronomie erwartet Sie:

Begeisterte Produzenten aus ganz Frankreich werden Ihnen ihre außergewöhnlichen Produkte vorstellen: Austern aus Cancale, Comté-Käse, Weine aus Bordeaux, Burgund und der Champagne, Pflaumen aus Agen, Saint Nectaire, Trüffel aus Lalbenque, Safran aus Cajarc und natürlich die Walnuss aus Martel.)

Freuen Sie sich auf ein köstliches Ereignis.

Sterneköche aus den besten Restaurants des Lot werden kulinarische Demonstrationen veranstalten, und in den Straßen von Martel werden Sie Ausstellungen, Vorträge, Besichtigungen, Märchen und andere spielerische und gastronomische Animationen für Groß und Klein erleben. Thierry Marx kennen Sie schon? Er wird an den Rezepten beteiligt sein!

Reservierungen: Schluss der Online-Reservierungen am Donnerstag, den 14. April abends. Kauf der Eintrittskarten direkt vor Ort ab Freitag, den 15. April 14 Uhr am Empfang des Festivals (vor dem Rathaus von Martel).

