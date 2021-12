Marseille pour les nuls Marseille 7e Arrondissement, 19 janvier 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille pour les nuls Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-01-19 20:00:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 12 Un véritable guide humoristique pour découvrir Marseille au travers de son histoire, sa géographie, sa culture et ses habitants…



De la Canebière à la bonne mère en passant par le Vieux Port, votre accompagnateur va vous emmener dans le passé, le présent et le futur de Comment devenir marseillais en 1 heure ? Vous le saurez en venant assister à ce spectacle où le comédien ne laisse aucun répit aux spectateurs.

https://www.16-19.fr/comediemarseille

