Marché Nocturne de la St Jean Allauch, 17 juin 2022, Allauch.

Marché Nocturne de la St Jean Allauch

2022-06-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-17 00:00:00 00:00:00

Allauch Bouches-du-Rhône

A partir de 17h, venez découvrir au départ du Cours du 11 Novembre et en continuité de la Rue Fernand Rambert un ensemble de stand diverses et variés. Artisanat, gastronomie aux couleurs de la Provence…promenez-vous parmi les stands qui vous proposent une grande variétés d’objets et de cadeaux en tout genre en cette belle soirée printanière.

A 19h, sur la Place du Musée, c’est l’occasion de lancer l’ouverture des Fêtes de la St Jean.

A 20h30, toujours sur la place du musée, les festivités continuent avec une animation musicale.

Venez flâner entre les stands de ce beau marché nocturne Traditionnel Provençal qui réunit commerçants, artisans… et inaugurer le lancement des Fêtes de la St Jean.

Allauch

