Marché de Saint-Molf Centre Bourg 44350 St molf St molf, jeudi 4 janvier 2024.

Marché de Saint-Molf Retrouvez le marché hebdomadaire tous les jeudis et dimanches matin. Commerçants présents le jeudi : Saveurs du Viet Nam Crêpes-Galettes Vrac Is Back : site internet Le Rucher de Kergaillot… 4 janvier – 29 décembre Centre Bourg 44350 St molf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T08:30:00+01:00 – 2024-01-04T12:30:00+01:00

Fin : 2024-12-29T08:30:00+01:00 – 2024-12-29T12:30:00+01:00

Retrouvez le marché hebdomadaire tous les jeudis et dimanches matin.

Commerçants présents le jeudi :

Saveurs du Viet Nam

Crêpes-Galettes

Vrac Is Back : site internet

Le Rucher de Kergaillot

Commerçants présents le dimanche :

Fruits et Légumes

Crêpes-Galettes

Produits Fumaison des viandes

Presqu’île Gourmande : site internet

Le Rucher de Kergaillot

Vente produits bretons, foulards en soie

Centre Bourg 44350 St molf Centre Bourg 44350 St molf St molf Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 50 77 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@saintmolf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-saint-molf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-saint-molf-st-molf.html »}] [{« link »: « http://www.vracisback.com/ »}, {« link »: « http://www.presquilegourmande.com/ »}]

LOISIRS MARCHE