Marché de producteurs La Mothe-Saint-Héray, 22 mai 2022, La Mothe-Saint-Héray.

Marché de producteurs Rue du Rempart La Mie Paysanne La Mothe-Saint-Héray

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue du Rempart La Mie Paysanne

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

EUR Marché de producteurs

Le 22 mai à partir de 10h30

Restauration possible sur réservation (n’oubliez pas vos couverts)

Lakora Mélodie, chanteurs et musiciens, animeront cette journée

Producteurs : vin rouge, blanc, rosé, bière artisanales et biologiques, fromages de chèvre, plantes aromatiques et médicinales, légumes et œufs biologiques, pains, fouaces, tourteaux, viande bovine en colis ou au détail

Menu 11€/personne

Viande bovine : saucisse / brochette / steak haché

gratin de pommes de terre (cuisson au four à bois)

fromage de chèvre

tarte aux fruits (cuisson au four à bois)

tartine de pain

1 verre de vin rouge /rosé ou une boisson sans alcool

Réservation 06 62 12 30 45

