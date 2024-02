Manège d’Andréa Aix-en-Provence, samedi 30 mars 2024.

Manège d’Andréa Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Imaginé par François Delaroziere, le créateur des Machines de l’Ile de Nantes, ce Manège d’Andréa a tout pour enchanter les enfants et hypnotiser les parents.

Échappés des cartons d’un génial inventeur, animaux et drôles d’engins se retrouvent pour danser une ronde folle, entrainant avec eux les enfants curieux de voyages extraordinaires. Un lézard géant poursuit une famille de coccinelles gobeuses de moustiques, la lucarne harcelle l’autruche aux plumes soyeuses tandis que le poisson lune se faufile derrière un vieux chalutier guidé par des dauphins. L’hippocampe et le héron migrateur reste serein quand le cheval ailé prend son envol autour d’autres étranges machines.



Dix sérigraphies évoquant les aventures extraordinaires des explorateurs des siècles passés ornent le chapiteau en bois sculpté. La structure à croisillons d’acier fixés par de gros rivets rappelle la tour d’un autre génial inventeur. Treize mètres de diamètre et treize mètres de haut, vingt tonnes de fer, de bois, de cuivre, de verre et de plumes…Ce manège atypique a été imaginé par François Delaroziere, le créateur des Machines de l’Ile de Nantes.



Proposé dans le cadre des Rencontres du 9e Art, Festival de Bande Dessinée et Arts associés. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-14

Place François Villon

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Manège d’Andréa Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence