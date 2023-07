The Amy Winehouse Band L’Usine Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres The Amy Winehouse Band L’Usine Istres, 30 mars 2024, Istres. Istres,Bouches-du-Rhône Revivez les plus grands succès d’Amy Winehouse lors d’un concert unique avec son groupe d’origine !.

2024-03-30 20:00:00 fin : 2024-03-30 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Relive Amy Winehouse?s greatest hits in a unique concert with her original band! Revive los grandes éxitos de Amy Winehouse en un concierto único con su banda original Erleben Sie die größten Hits von Amy Winehouse bei einem einzigartigen Konzert mit ihrer Originalband! Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu L'Usine Adresse L'Usine Route De Fos - RN 569 Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'Usine Istres

L'Usine Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/