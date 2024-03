Ludothèque Souris Verte à Saint Savin Centre Médico-Social Saint-Savin, mardi 9 avril 2024.

Ludothèque Souris Verte à Saint Savin itinérance de la ludothèque sur le territoire 9 avril et 4 juin Centre Médico-Social Entrée libre

Début : 2024-04-09T09:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-04T09:30:00+02:00 – 2024-06-04T16:00:00+02:00

Jeux sur place et emprunt possible. Réservation et livraison de jeux/ jouets. Jeux de 0 à 99 ans.

Centre Médico-Social 52 place de la libération 86310 Saint Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine

ludothèque itinérante