Festival Jazzellerault édition 2024
6 – 14 juin 2024
différents lieux d'animation
de 15€ à 35€

Début : 2024-06-06T21:00:00+02:00 – 2024-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T21:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:30:00+02:00 Au programme :

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET « Anouch »

STOCHELO ROSENBERG invite THOMAS DUTRONC

KAZ HAWKINS BAND

CARAVAN PALACE

