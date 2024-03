Festival du Livre de Montmorillon Place du Maréchal Leclerc Montmorillon, vendredi 7 juin 2024.

Festival du Livre de Montmorillon Le Festival du Livre est de retour sur Montmorillon les 7-8-9 juin 2024 ! 7 – 9 juin Place du Maréchal Leclerc Tout public, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:00:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Le festival du livre de Montmorillon vous propose une programmation riche et variée, pensée et réalisée avec les associations du territoire montmorillonnais et les partenaires incontournables de cet événement historique.

Entre lectures, performances et débats, la part belle sera donnée à notre invitée d’honneur, Cécile Coulon, romancière, poétesse, figure montante de la scène littéraire française et chroniqueuse radio et presse d’ores et déjà encensée par les critiques.

Un hommage sera rendu à Régine Deforges, première femme éditrice, romancière, libraire, brodeuse et Montmorillonnaise qui fut à l’origine de la création du salon littéraire à Montmorillon et de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre en plein cœur de la ville.

Coté programmation : des conférences, des ateliers, des expositions, des lectures, des performances et de nombreuses autres activités seront proposés tout au long de ce week-end de trois jours qui mettra, par ailleurs, à l’honneur le manga et le manhwa !

Une programmation renforcée sur les temps scolaires sera proposée pour les enfants et les adolescents.

Programme détaillé très prochainement disponible sur notre site internet, dans vos boîtes aux lettres et sur nos réseaux sociaux.

Dans l’attente, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet dédié à ce rendez-vous incontournable pour découvrir les nombreuses personnalités invitées !

Programme détaille à venir !

Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

