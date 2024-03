Stochelo Rosenberg trio InviteThomas Dutronc – Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, vendredi 7 juin 2024.

Stochelo Rosenberg trio InviteThomas Dutronc – Festival Jazzellerault Stochelo Rosenberg, Guitare – Rocky Gresset, Guitare – William Brunard, Contrebasse – Guest : Thomas Dutronc, Guitare – Chant Vendredi 7 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 15€ à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T21:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T21:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

Le guitariste hollandais Stochelo Rosenberg est non seulement l’un des meilleurs représentants du jazz manouche, mais en est aussi une icône incontestée. À la tête du « Rosenberg Trio » célèbre dans le monde entier, il démarra une carrière internationale après son premier album « Seresta » (1989). Sa virtuosité brillante et saisissante, ainsi que son jeu extrêmement mélodieux font pétiller les yeux de tous les guitaristes du monde. Stéphane Grappelli, grand maître du violon et partenaire de Django Reinhardt pendant de nombreuses années, engagea Stochelo en 1993 pour un concert au Carnegie Hall, puis en tournée dans le monde entier. Sa technique impeccable, sa grande élégance et son vibrato très personnel, alliant virtuosité et émotion, l’ont conduit au cours des vingt-cinq dernières années à partager avec plusieurs générations de monstres sacrés les plus grandes scènes mondiales du jazz.

Entouré aujourd’hui de deux des meilleurs jazzmen actuels, Rocky Gresset, véritable maître de l’élégance au phrasé et touché exceptionnels et de William Brunard un jeune contrebassiste de Jazz multi instrumentiste, Stochelo qui a vu les choses en grand a invité un habitué du festival Jazzellerault, Thomas Dutronc pour une soirée Swing Manouche juste incroyable !

.

Programmation Jazzellerault / billetterie

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « billet.jazzellerault@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 95 13 »}] [{« link »: « https://festival-jazzellerault.fr/ »}]

jazzellerault 2024 jazz