Jeu, joue ! Personnalise ton jeu de morpion Médiathèque Micheline Réau Naintré, mercredi 5 juin 2024.

Jeu, joue ! Personnalise ton jeu de morpion Médiathèque Micheline Réau Naintré Vienne

Un atelier créatif pour que les plus petits puissent décorer et personnaliser ce petit jeu de stratégie à leur façon. Grâce à sa petite pochette en tissu, ils pourront le transporter partout avec eux pour défier leurs amis et amies ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 15:00:00

fin : 2024-06-05 16:00:00

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot –

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

