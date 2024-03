Swing Acoustic Project Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, vendredi 7 juin 2024.

Dans un répertoire qui oscille entre compositions et morceaux célèbres du répertoire jazz manouche de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, le quartet propose une musique d’entre les 2 guerres empreinte de liberté, de poésie et avant tout de swing..

Kevin Goubern / guitare solo Laurent Blet / guitare rythmique Simon Buffaud / contrebasse Gabriel Bonnin / violon

19h30 Scène découverte

23h00 Club

[Programmation Jazzellerault](https://festival-jazzellerault.fr/) .

Début : 2024-06-07 23:30:00

fin : 2024-06-07 23:59:00

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine billet.jazzellerault@gmail.com

