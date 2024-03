Swing Acoustic Project – Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, vendredi 7 juin 2024.

Swing Acoustic Project – Festival Jazzellerault Scène découverte et Club Vendredi 7 juin, 19h30, 23h30 Complexe Culturel de l’Angelarde gratuit dans le limites des places disponibles

Dans un répertoire qui oscille entre compositions et morceaux célèbres du répertoire jazz manouche de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, le quartet propose une musique d’entre les 2 guerres empreinte de liberté, de poésie et avant tout de swing..

Kevin Goubern / guitare solo – Laurent Blet / guitare rythmique – Simon Buffaud / contrebasse – Gabriel Bonnin / violon

19h30 Scène découverte

23h00 Club

Programmation Jazzellerault

Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

