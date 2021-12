Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy LOTO VANDOEUVRE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

LOTO VANDOEUVRE salle des fêtes allée champagne Vandœuvre-lès-Nancy

2022-01-30 14:00:00 – 2022-01-30 18:00:00

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle 15 EUR Au profit de l’hôpital d’enfants, organisé par le Rotary Nancy Héré.

Nombreux lots: vélo et trotinette electrique electromenager… ouverture des portes 12H petite restauration.

Réservation mail : loto.rotary.here@gmail.com

ou telephone à partir du 1er janvier 2020 +33 7 65 85 89 07 bleupetrole

salle des fêtes allée champagne Vandœuvre-lès-Nancy

