JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ ET DU HANDICAP Place Darche Longwy, vendredi 17 mai 2024.

Longwy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-17

fin : 2024-05-17

L’office de tourisme du Grand Longwy, qui détient le label « Tourisme et Handicap », organise la Journée de l’accessibilité et du handicap afin de mettre en avant les actions destinées à améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et leur permettre de découvrir gracieusement, dans les meilleures conditions, le patrimoine de Longwy.

Des stands d’associations et de structures, œuvrant dans le domaine de l’accessibilité et du handicap, présenteront leurs actions ; l’objectif est de rendre le tourisme accessible à tous, et de sensibiliser et responsabiliser les plus jeunes. Des visites guidées et des animations handisport seront proposées.Tout public

0 EUR.

Place Darche

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par OT DU GRAND LONGWY