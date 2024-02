CONFÉRENCE LES PROCÈS D’ANIMAUX EN LORRAINE AU MOYEN ÂGE ET AUX TEMPS MODERNES Place de la 2ème DC Lunéville, vendredi 17 mai 2024.

Les archives de Lorraine et du Barrois livrent, en l’état actuel de la recherche, trente-quatre mentions de procès d’animaux et d’insectes entre le milieu du XIVe siècle et le premier tiers du XVIIIe siècle. Comment expliquer que, pendant toute cette période, les sociétés trouvèrent tout à fait raisonnable de traduire animaux et insectes devant la justice ? Une conférence proposée en marge de l’exposition Jugement(s) programmée au Centre des Mémoires Michel Dinet / Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle (Nancy) du 15 avril au 29 septembre 2024. Entrée Libre.Tout public

Début : 2024-05-17 18:00:00

Place de la 2ème DC Chapelle du Château de Lunéville

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateauluneville@departement54.fr

