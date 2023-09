CINÉMA AU TGP: LA CABANE AUX OISEAUX Avenue de la Libération Frouard, 15 mai 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Célia Rivière.

Moineaux, hirondelles, corneilles, oiseaux multicolores… Un oiseau lumineux – il a avalé une étoile – les invite tous dans la cabane pour découvrir et lire des albums merveilleux.

Dès 3 ans, durée 43 minutes.. Enfants

Mercredi 2024-05-15 14:00:00 fin : 2024-05-15 14:43:00. 3 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Célia Rivière.

Sparrows, swallows, crows, multicolored birds… A luminous bird – he’s swallowed a star – invites them all into the hut to discover and read wonderful albums.

From age 3, duration 43 minutes.

Por Célia Rivière.

Gorriones, golondrinas, cuervos, pájaros multicolores… Un pájaro luminoso -se ha tragado una estrella- les invita a todos a la cabaña para descubrir y leer unos libros maravillosos.

A partir de 3 años, duración 43 minutos.

Von Célia Rivière.

Spatzen, Schwalben, Krähen, bunte Vögel … Ein leuchtender Vogel – er hat einen Stern verschluckt – lädt sie alle in die Hütte ein, um wunderbare Alben zu entdecken und zu lesen.

Ab 3 Jahren, Dauer 43 Minuten.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY