CONCEPTEUR CRÉATEUR EN MÉTIER D’ART UNE FORMATION INNOVANTE Jarville-la-Malgrange, vendredi 17 mai 2024.

Vendredi

Rencontre d’information sur la formation concepteur créateur en métier d’art.

Sur un an, la formation s’adresse, sans limite d’âge, aux candidats disposant d’un bon niveau de maîtrise technique d’un métier d’art et qui souhaitent créer leur activité, reprendre une entreprise artisanale ou encore redéployer leur production. Pendant un an, les stagiaires sont accompagné·es par des professionnel·les des métiers d’art mais aussi des spécialistes de la gestion, marketing, design, communication, histoire de l’art, scénographie, photographie, etc. Pourquoi pas vous ?

Début : 2024-05-17 10:30:00

fin : 2024-05-17 12:30:00

16 Avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

