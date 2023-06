CONCERT – LA MER Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

ORCHESTRE DE L'OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE Direction musicale

Marta Gardolinska Hautbois

Alexandre Gattet Richard Strauss

Sérénade pour instruments à vent en mi bémol majeur, opus 7 Richard Strauss

Concerto pour hautbois en ré majeur Claude Debussy

La Mer. Adultes

Vendredi 2024-05-16 à 20:00:00 ; fin : 2024-05-17 . 38 EUR.

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



