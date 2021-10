Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Loto du Nouvel An du Comité des Fêtes de Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Loto du Nouvel An du Comité des Fêtes de Gourdon Gourdon, 16 janvier 2022, Gourdon. Loto du Nouvel An du Comité des Fêtes de Gourdon 2022-01-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-01-16 Salle des Pargueminiers Comité des Fêtes de Gourdon

Gourdon Lot Buvette sur place

Respect des protocoles sanitaires en vigueur À vos cartons! Buvette sur place

Respect des protocoles sanitaires en vigueur ©Romi_Lado de Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Salle des Pargueminiers Comité des Fêtes de Gourdon Ville Gourdon