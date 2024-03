Loto du Lycée Gaston Crampe Aire-sur-l’Adour, vendredi 15 mars 2024.

Loto du Lycée Gaston Crampe Aire-sur-l’Adour Landes

Vendredi 15 mars 2024 à 20h au self de la cité scolaire Gaston Crampe

PLUS DE 5000€ DE LOTS À GAGNER Un ordinateur, des bons d’achat, des cartes cadeaux, des paniers garnis…

3€ le carton -10€ les 6 -16€ les 10

Organisé par la FSE avec la généreuse participation des commerçants d’Aire, Geaune, Hagetmau, Eugénie et environs, au profit du Foyer Socio-éducatif .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 23:30:00

Lycée Gaston Crampe

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Loto du Lycée Gaston Crampe Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Aire sur l’Adour