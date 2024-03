Balade de La Hire, le Valet de coeur Préchacq-les-Bains, mercredi 1 mai 2024.

Balade de La Hire, le Valet de coeur Préchacq-les-Bains Landes

Jean-Pierre vous guidera dans une promenade d’environ 4 kilomètres et vous contera la vie du héros local, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et valet de cœur de nos jeux de cartes La Hire . En effet, ce héros est né dans un château aujourd’hui disparu à Préchacq-les-Bains.

A l’issue, vous reviendrez dans le foyer rural où le verre de l’amitié vous sera offert et vous pourrez contempler une exposition sur La Hire. .

Début : 2024-05-01 15:00:00

fin : 2024-05-01 17:30:00

Rdv place de la mairie

Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

