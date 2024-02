Premier mai au jardin des Ortenses Bélus, mercredi 1 mai 2024.

Premier mai au jardin des Ortenses Bélus Landes

Le Centre Culturel du Pays d’Orthe en Gascogne organise sa traditionnelle Bourse aux plantes rassemblement de producteurs (professionnels et associatifs) de plants, plantes, produits fermiers, artisanaux et artistiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 16:00:00

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

