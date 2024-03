Multirando pédestre et VTT de Samadet Samadet, lundi 1 avril 2024.

Multirando pédestre et VTT de Samadet Samadet Landes

Accueil dès 7h30, café offert.

Départ libre des randonnées, de 8h à 9h.

Marche et trail: 10, 16 et 22 km.

VTT: circuits de 20 à 58 km.

Ravitaillements.

Buvette, sandwiches grillades, frites.

Buvette, sandwiches grillades, frites. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 07:30:00

fin : 2024-04-01 13:00:00

rue Camille Prioleau

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine randotursan@gmail.com

