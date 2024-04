Retro Festival Saint-Martin-d’Oney, mercredi 1 mai 2024.

Retro Festival Saint-Martin-d’Oney Landes

Le RETRO FESTIVAL aura lieu le mercredi 1er mai sur la place des platanes de 10h à 17h.

La journée est dédiée aux véhicules anciens (voitures et motos).

Buvette et grillades seront disponibles sur place.

Entrée gratuite.

Informations et inscriptions (exposants) en mairie 05-58-52-00-24 / mairie@saintmartindoney.fr .

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

Place des Platanes

Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@saintmartindoney.fr

L’événement Retro Festival Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Mont-de-Marsan