Marché artisanal et marché aux fleurs Castets, mercredi 1 mai 2024.

Marché artisanal et marché aux fleurs Castets Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Marché artisanal réservé aux artisans créateurs, peintres, producteurs et artistes de tout style qui réunit une cinquantaine d’exposants artisanat d’art, déco, mode, bijoux, coutellerie, beauté et plein d’autres encore…

A l’extérieur un marché aux fleurs et jardinage ( fleurs, plants, arbustes)

Buvette et restauration rapide sur place.

Entrée libre.

Informations au 06 82 30 15 10.

Parc des sports

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Marché artisanal et marché aux fleurs Castets a été mis à jour le 2024-01-18 par Côte Landes Nature Tourisme