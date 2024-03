Foire du 1er Mai Zone Artisanale Saint-Justin, mercredi 1 mai 2024.

Foire du 1er Mai Zone Artisanale Saint-Justin Landes

Perpétuant une tradition remontant au Moyen-Âge, la grande foire champêtre haute en couleurs a de quoi séduire tout public au son des cors de chasse présentation des traditions locales, meutes de chasse, chèvres miniatures, jardin horticole, producteurs régionaux et créateurs, camelots.

La grande foire annuelle perpétue les grands rassemblements commerciaux d’antan, une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Présentation des traditions locales, meutes de chasse, animaux de la ferme, chèvres miniatures, jardin horticole, camelots de toute nature… L’avenue des producteurs et artisans d’Art met à l’honneur les belles ou délicieuses créations qui illustrent nos savoir-faire. Sans oublier les enfants qui seront ravis de participer aux animations.

Temps forts de la journée:

à 11h messe champêtre au son des Trompes de chasse

à partir de 15h30, présentation de meutes de chasse, suivie à 16h de la démonstration du travail des chiens de bergers.

Toute la journée animations à la palombière, tonte des brebis, …

Restauration sur place et au village .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 19:00:00

Zone Artisanale Route de Roquefort

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine fargues.foire@gmail.com

L’événement Foire du 1er Mai Saint-Justin a été mis à jour le 2024-03-19 par CDT 40