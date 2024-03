Loto de l’école RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre, vendredi 29 mars 2024.

Venez participer au Loto de l’école, organisé par Los Mainats de Rabastens.

Ouverture des portes à 19h30 et début du Loto à 20h30, attention les places sont limitées.

Nombreux lots à gagner :

TV 50 pouces, Iphone X, Tablette Samsung, Entrées Puy du Fou, Cinéma, Up to Play, Air Fryer, Hoveboard + Hoverkart, Bon d’achats Intermarché, Vol en Parapente.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29

RABASTENS-DE-BIGORRE Parc Val d’Adour

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

