Rencontre avec Xavier Donzelli Librairie Actes Sud, 24 mars 2023, Arles. Rencontre avec Xavier Donzelli Vendredi 24 mars, 18h30 Librairie Actes Sud Entrée libre Comment un simple poème, inspiré par l’amour de deux femmes, a-t-il pu circuler dans toute la France, au creux de la seconde guerre mondiale ?

Entre histoire, fiction et poésie, « Et par le pouvoir d'un mot » retrace l'itinéraire du mythique « Liberté » de Paul Eluard qui, échappant à son créateur, rencontrera un écho exceptionnel et deviendra l'un des textes emblématiques de la Résistance. Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00 paul eluard poésie

