Lézards, serpents, criquets …. à Desnes Desnes, 7 juillet 2022, Desnes.

Ecopôle Desnes Jura

2022-07-07 – 2022-07-07

Jura

Direction l’Australie à 15 minutes à vélo de Bletterans, impossible ? Pas à l’Ecopôle de Desnes ! Bien plus que des étangs, l’Ecopôle c’est aussi des prairies, des forets et des zones plus « arides » propices aux insectes et aux reptiles. Venez à leur rencontre en toute sécurité, apprenez à les reconnaitre et leur rôle dans nos jardins. Prévoir des chaussures de randonnées, un chapeau et un pantalon. Sortie gratuite.

