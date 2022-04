L’Euro, 20 ans après : Espérances et enjeux. Un état des lieux Aix-en-Provence, 25 mai 2022, Aix-en-Provence.

En 2002, il y a vingt ans, l’Euro a été introduit comme monnaie fiduciaire dans douze pays. Il s’agissait du plus grand changement de monnaie de tous les temps. C’était aussi la concrétisation d’un grand projet européen, fortement poussé par François Mitterrand et Helmut Kohl, et considéré par beaucoup comme une grande chance pour une convergence pacifique des partenaires européens.



En effet, l’Euro fait aujourd’hui partie intégrante du quotidien européen. Il est le symbole d’une identité européenne commune et nous permet de payer avec la même monnaie à Paris, Berlin et Athènes. L’Euro est un élément important du marché intérieur européen et peut ainsi représenter un avantage économique important pour les pays avec un fort taux d’exportation. D’un autre côté, il s’est avéré à maintes reprises par le passé que les pays concernés soient privés d’une flexibilité en matière de politique financière et économique, ce qui a posé des défis à nombre d’entre eux.



Vingt ans après son introduction, nous souhaitons analyser les aspects politiques et économiques de la monnaie européenne dans le cadre de cette table ronde. Quelles possibilités offre-t-elle? Quels sont les défis qu’elle pose ? Quelles sont les perspectives dans ce cadre pour l’avenir de l’Europe ?



Cette table ronde sera clôturée par un verre de l’amitié.



Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence, en coopération avec le Deutsch-Französisches Institut, la Ville d’Aix, le Consulat Général d’Espagne à Marseille, la Noria et la Maison de l’Espagne et avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Une table ronde pour faire un état des lieux sur l’Euro 20 ans après son introduction, avec Gilles Dufrénot, Aix-Marseille Université, Henrik Utterwedde, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg et un intervenant espagnol

