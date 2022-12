Les Voiles du Vieux Port Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Les Voiles du Vieux Port Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement

2023-06-16 – 2023-06-18

Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement Rendez-vous enchanteur de début de saison pour les équipages des bateaux de tradition, elle a l’originalité de proposer à sa flotte une épreuve itinérante à destination d’un port situé à l’est de Marseille, donnant lieu à une navigation toujours spectaculaire à raser le parc des Calanques au coeur du printemps.

L’événement est notamment l’occasion de voir naviguer en course des pépites parfois centenaires du pôle tradition de la Société Nautique de Marseille, comme des clubs avoisinants. Les Voiles du Vieux Port est un rassemblement pour tous les amateurs de beaux voiliers doublé d’une régate. +33 4 91 54 32 03 Société Nautique Marseille 7e Arrondissement

