Les vacances pour les enfants au centre de loisirs Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste

Les vacances pour les enfants au centre de loisirs Saint-Laurent-de-Neste, 26 avril 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Les vacances pour les enfants au centre de loisirs SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Saint-Laurent-de-Neste

2022-04-26 – 2022-05-05 SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Pendant les vacances, le centre de loisirs organise des ateliers créatifs, activités sportives, sorties accrobranche, trampoline, ferme pédagogique, rallye photos, jeux, … Réservez dès maintenant ! +33 7 68 85 25 67 SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville SAINT-LAURENT-DE-NESTE Le Boila Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Les vacances pour les enfants au centre de loisirs Saint-Laurent-de-Neste 2022-04-26 was last modified: by Les vacances pour les enfants au centre de loisirs Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 26 avril 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées