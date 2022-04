Les Rencontres de Maubourguet Maubourguet, 19 août 2022, Maubourguet.

Les Rencontres de Maubourguet Maubourguet

2022-08-19 – 2022-08-21

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet

Thème : “Des 4 coins du monde”

Cette année, retrouvez-nous pour la 31ème édition des Rencontres, sur le thème « Des 4 coins du Monde ». Nos invités artistes seront invités à peindre sur ce thème lors de la Nuit des Regards. Vous pouvez retrouver la liste des invités ici : elle évolue de jour en jour !

Les œuvres seront exposées durant le week-end, puis proposées à la vente aux enchères. Une partie des fonds sera reversé à l’Association Colosse aux Pieds d’Argile.

Nous recevrons les invités d’honneur Catherine Ducreux, et Christian Eurgal, qui exposeront leurs œuvres au Centre Culturel.

Chaque année, notre événement est organisé en faveur d’une association ou d’un organisme, afin de l’aider à développer un projet.

Pour la 31ème édition, nous soutiendrons l’association « Colosse aux pieds d’Argile », qui a pour missions la prévention et la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement, la formation des professionnels ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes. Elle œuvre tant pour la protection des enfants que des encadrants.

Les Rencontres de Maubourguet, c’est avant tout une manifestation festive au cœur du Sud-Ouest.

Découvrez la rencontre de l’Art et du Sport, dans une ambiance typique de notre région. Sportifs de haut niveau et artistes de talent viennent partager leur passion avec vous. Le temps d’un week-end, entrez dans leur univers, autour d’un chevalet, d’un match de rugby ou d’un livre !

rencontres.maubourguet@wanadoo.fr +33 5 62 96 35 70 https://www.facebook.com/Les-Rencontres-de-Maubourguet-982433551898425

dernière mise à jour : 2022-04-06 par