Les Nuits Flamencas Aubagne, 30 juin 2022, Aubagne.

Les Nuits Flamencas Aubagne

2022-06-30 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-02 00:00:00 00:00:00

Aubagne Bouches-du-Rhône

C’est aux cotés de la ville d’Aubagne, de Nomades Kultur et de l’association Aubagne Développement Culture et Création que Juan Carmona souhaitait créer dans sa ville un festival flamenco d’envergure internationale, mettant en avant les grandes figures du flamenco mais aussi les artistes de la nouvelle génération, dans une ambiance typiquement andalouse.



Depuis 2015, le festival propose une programmation de grande qualité, mais non élitiste, présentant le meilleur du flamenco traditionnel et actuel. Les Nuits Flamencas offrent une véritable découverte de l’Art Flamenco : le spectateur peut à son tour devenir acteur en participant à la vie du festival en s’initiant par exemple à la danse sévillane ou lors des master class. Le temps du festival, la ville est plongée dans une ambiance andalouse et investi plusieurs lieux avec au programme : musique, danse, master class, démonstration de sévillane, cinéma, expositions, village andalou et concert sévillan.



Afin de rendre la culture flamencas accessible à tous, le festival des Nuits Flamencas est gratuit. Tout en proposant une programmation de grande qualité, le festival est, à la fois, le seul événement international gratuit en France et le grand rendez-vous de l’été du sud de la France !

Aubagne

dernière mise à jour : 2022-05-02 par