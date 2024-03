Les Nocturnes de l’Histoire : Les images et l’histoire Université d’Evry Évry, mercredi 27 mars 2024.

Les Nocturnes de l’Histoire : Les images et l’histoire Atelier consacré au travail historique sur images, leur rapport aux sources à travers des exemples d’interprétation d’images du passé pour construire un savoir aux perspectives renouvelées. Mercredi 27 mars, 16h15 Université d’Evry Entrée libre

Début : 2024-03-27T16:15:00+01:00 – 2024-03-27T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-27T16:15:00+01:00 – 2024-03-27T21:15:00+01:00

Les Nocturnes de l’Histoire

Les images et l’histoire

Les images laissées par le passé ont toujours été une source pour l’historienne et l’historien. Cependant, cette source a longtemps été subordonnée aux informations données par les textes et utilisée comme simple illustration de ceux-ci. Les images sont maintenant bien plus utilisées comme sources en soi, historiennes et historiens cherchant à restituer le message que ces œuvres véhiculaient à leur époque.

Certaines sont réinterprétées en mettant en évidence des détails signifiants parfois passés inaperçus. D’autres sont relues et la nature de leur message repensé. D’autres encore sont de nouveaux champs d’exploration, comme les photographies ou toutes les images animées, films, séries, publicités.

L’équipe du département d’histoire (et de géographie) de l’Université d’Evry Paris-Saclay, toutes périodes historiques confondues, souhaite ouvrir cet Atelier consacré au travail historique sur les images à un large public. L’enjeu est de faire connaître le travail des historien.nes dans leur rapport aux sources à travers différents exemples d’interprétation et de réinterprétation des images du passé, qui permettent de construire un savoir aux perspectives renouvelées.

